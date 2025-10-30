「レディースＶＳルーキーズバトル」（３０日、多摩川）松尾夏海（３４）＝香川・１０７期・Ａ１＝から満面の笑みがこぼれた。２日目７Ｒでは４カドからきっちり２着を確保。レース足系が仕上がっているようだ。「良さそう。全体的に少し余裕があるかなってのと、乗り心地が好きな感じなのでレースしやすい」と手応えを感じていた。多摩川は年１回ペースくらいの参戦だが、目下２節連続で優出中。「ペラは初日のまま。気象条