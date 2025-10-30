フランスのルーブル美術館から宝飾品が奪われた事件で、パリ検察庁は新たに5人を逮捕したと明らかにしました。うち1人は現場で採取されたDNAから特定されています。フランスのラジオ番組に出演したパリ検察庁の担当検事によりますと、ルーブル美術館から宝飾品が奪われた事件で29日夜、新たに5人をパリ周辺で逮捕したということです。5人のうち1人は現場で採取されたDNAから身元が特定されていて、実行犯の1人とみられています。す