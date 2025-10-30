「レディースＶＳルーキーズバトル」（３０日、多摩川）今井美亜（３５）＝福井・１０６期・Ａ２＝のムードがいい。２日目６Ｒでは２コースから１号艇の金田幸子を鋭く差して１着。初日からオール２連対と安定感のあるレースを披露している。「新ペラは自分の形にしっかり叩いた。乗りやすいのがいい。足は普通だけど金田選手とは一緒くらい」とまずまず。今年は５回優出しているが、６月の浜名湖以降はゼロ。近況のリズム