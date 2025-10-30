海外で急速に拡大中の「ビデオポッドキャスト」。ビデオポッドキャストとは一般的に、ポッドキャストの収録風景を撮影した「映像付きの音声コンテンツ」のことを指します。近年、海外で急速に市場が拡大しており、ポッドキャスト利用者からの映像需要は日に日に高まっています。そんななか、テレビ朝日が“ビデオ”に特化したポッドキャストブランド「テレ朝Podcast」を立ち上げることになりました。テレ朝Podcastでは、バラエティ