フィリップ モリス ジャパン合同会社は、加熱式たばこIQOS ILUMA i（イルマ アイ）、IQOS ILUMA（イルマ）シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」の新銘柄「テリア クリア レギュラー」を10月27日から発売。あわせて10月29日から、宇宙の神秘と無限の可能性をテーマにした「IQOS ILUMA i」シリーズ数量限定モデル「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」も発売されました。これら2製品の発売にあわせ、全国3か