（台北中央社）中部・台中市でアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認されたのを受け、石崇良（せきすうりょう）衛生福利部長（保健相）は30日、全ての入境者を対象に、肉製品の持ち込みに関する検査を一律で実施すると明らかにした。水際対策を強化することで、家畜伝染病の侵入を防ぐ。台湾は2019年2月以降、到着便をアフリカ豚熱の高リスク国とそれ以外に分け、高リスク国からの入境者には入国審査前にX線での手荷物検査を実施。非発