¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ¾Ê¡Ë¤Ï29Æü¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ä°ìÉô¹Ýºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë´ØÀÇÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÇ°×µßºÑ¿³µÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤·¡¢¹ñÆâ»º¶È¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£Ç§Äê·ë²Ì¤Ïº£¸å¡¢ºâÀ¯Éô¡ÊºâÌ³¾Ê¡Ë¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢´ØÀÇÀÇÎ¨¿³µÄ¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤ÎÍ×ÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤Ï¡¢Í¢½Ð¹ñ¤Î¹ñÆâ²Á³Ê¤è¤ê¤âÄã¤¤²Á³Ê¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð¤Ç¡¢Í¢Æþ¹ñ¤Î¹ñÆâ»º¶È¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë²Ý¤¹¡£º£