（台北中央社）中華職業棒球大聯盟（台湾プロ野球リーグ、CPBL）は29日、味全ドラゴンズの徐若熙投手（24）が海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請したと発表した。今季は日本プロ野球や米大リーグの球団のスカウトが視察に訪れるなど、熱視線を送られていた。「竜（ドラゴン）の子」の呼び名を持つ徐。今季は5勝7敗ながら防御率は2.05の成績を残した。徐は、高校の時から海外でのプレーを夢見ていたものの、当時は実力や身