2025年7月の参院選に大阪選挙区から出馬、25万票あまりを獲得したものの落選した、大物ミュージシャンの世良公則が、参院選以降も自身のXで政治的発信を旺盛に続けている。「世良さんといえば、1977年11月にレコードデビューを果たした世良公則＆ツイストのボーカリストです。デビュー曲『あんたのバラード』でパワフルな歌声を披露すると、その後は出す曲が次々とヒット。あっという間に時代の寵児となりました。1981年にツイス