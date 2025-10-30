鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、プレミア王者のリバプールとアンフィールドで対戦。３−０で快勝を飾った。この一戦で躍動したのが、ボランチでフル出場した鎌田だ。的確な配球で中盤を掌握し、41分と45分には見事な縦パスで２ゴールを演出してみせた。 英国メディアもその活躍ぶりを高く評価。『GIVEMESPORT』は採点記事で7.5点をつけ、こう称賛した。