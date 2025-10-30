新潟市が進めている液状化対策事業について、その費用負担をめぐり住民たちが困惑しています。 9月4日－ 新潟市は、液状化対策事業で住民に求める費用負担について次のように説明していました。 ■新潟市 中原八一市長 「液状化対策費は『施設整備費』と『維持管理費』の2つに分けられますが、施設整備費については全額 新潟市が負担することにいたします。維持管理費の一部は、住民の皆さんからご負担をお願いした