30日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝153円74銭前後と、午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝178円62銭前後と35銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース