LUNA SEA主催のロックフェス『LUNATIC FEST.2025』の出演ステージとタイムテーブルが公開された。11月8日、9日の2日間にわたり、千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11にて開催される同フェスは、今年で10周年。MOTHER STAGEとSTYLE STAGEという2つのステージに、ジャンルや世代を超えた豪華アーティストが集結する。【写真】“最狂”の共演！『LUNATIC FEST.2025』タイムテーブル8日のDAY 1には、Novelbright、lynch.、GODLAND、シ