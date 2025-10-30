中国メディアの快科技は29日、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が日本市場向けに導入する軽自動車規格のバッテリー式電気自動車（BEV）の名称が「RACCO（ラッコ）」に決まったと伝えた。記事は、RACCOについて、2026年夏の発売を目指していて、スペックは全長が3340mmに満たず、後席にスライドドアを採用し、20kWhのバッテリーで180kmのWLTC航続距離が予想されると伝えた。中国SNSの微博（ウェイボー）には、29日に報道