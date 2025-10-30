イタリア・セリエAのペルージャは29日（日本時間30日）、レギュラーラウンドの第3節でホームでのパドヴァ戦に臨み、3ー0でストレート勝ちを収めた。これでチームはリーグ唯一の開幕3連勝をマーク。前回の3位から単独首位へと浮上した。ペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希は2試合ぶりに先発出場。第1セットでセットポイントを決め