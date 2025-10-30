神舟21号の有人飛行任務に関する記者会見が10月30日、中国北西部にある酒泉衛星発射センターで開催されました。報道官は、「中国の2030年までに有人月面着陸を実現するという目標は揺るがない」と述べました。報道官によれば、有人月面着陸計画に関する各研究、開発、建設作業は全体として順調に進んでおり、長征10号運搬ロケット、「夢舟」有人宇宙船、「攬月」着陸船、「望宇」月面着陸服、「探索」有人月面車などについては初期