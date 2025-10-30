Photo: 小原啓樹 2025年、マウス操作に革新が起こりました。「マウスなんてどれも同じでしょ？」そう思ってる人、けっこう多いと思うんです。だって、手でマウスを動かせばPCを操作できるって、もう何十年も前からのお作法ですもんね。でも、その常識に「ちょっと待った！」をかけるのが、ギズモード編集長代理 金本太郎。 Photo: 小原啓樹