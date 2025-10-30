今年のノーベル賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進副学長が松本文科相を表敬訪問しました。大阪大学坂口志文特別栄誉教授「これまでのご支援に感謝したい」「科学技術立国としてやっていくために何が必要かということで、やはり基礎研究への支援をお願いしたい」2人は松本文科相に改めて基礎研究や若手研究者の支援の充実を要望しました。授賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われま