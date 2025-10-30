バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、カルビーとの初のコラボレーション商品「超合金 じゃがりこキング」の予約受付を、2025年10月23日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「魂ウェブ商店」ではじめた。発送は26年5月の予定。じゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」に変形ダイキャスト（亜鉛合金）などの複合素材を使用し、ロボットの重量感とメカニック