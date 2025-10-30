ハロウィーン当日の31日を前に、東京・渋谷では迷惑ハロウィーン対策が着々と進められていました。渋谷駅前のシンボル「ハチ公像」の仮囲いは、像の保護と人の流れの整理のための措置。作業は30日午前7時過ぎに完了しました。渋谷駅周辺で規制されるのが、電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」です。混雑する中での走行は危険だとして、10月30日午後5時からハロウィーン翌日の11月1日午前5時ごろまでの利用を禁止。これ