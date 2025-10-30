コスメブランド「Lovisia」（ラヴィジア）が、人気キャラクターの「ちいかわ」とコラボレーションした新作のリップクリームと、マスコット付きのハンドクリームを、10月31日（金）からオンラインショップや全国のバラエティショップ、ちいかわらんど、ちいかわマーケットで発売する。Lovisiaから新作『Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム』と『Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ』が登場今回はミルクティ