飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３０日、予選２日目が行われた。森且行（５１＝川口）は６Ｒ、スタート不発で最後方からの攻めと展開を悪くした。「クラッチのセッティングを変えてスタートは浮かなくなったけど、行かなくなった」と渋い顔。逆襲を図るが青島正樹とやり合う形でなかなか前に進出できず、ラスト１周を迎えた時は６番手。それでも最後は青島、川口裕司の２車の内に切り込み４着に入った。