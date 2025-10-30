明日31日(金)〜11月1日(土)にかけては、関東から北海道を中心に警報級の大雨となるでしょう。また、東北から北海道の太平洋側では暴風や高波にも警戒が必要です。明日31日からは秋の嵐明日31日(金)から11月1日(土)にかけては、本州の南に発生する低気圧が急速に発達しながら本州の南岸付近から三陸沖を通り、千島近海に進む見込みです。低気圧に近い太平洋側を中心に大雨となるでしょう。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込