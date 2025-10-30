世界各地では、古くから「ランタン」を使った祭りがおこなわれており、ベトナムの港町・ホイアン市では「満月の夜にランタンを飾る」という祭りがあるそうです。「なぜ満月の夜に行うのか」「ランタンにはどういった意味が込められているのか」など、ホイアンと交流が深い富山県滑川市の「なめりかわベトナムランタンまつり実行委員会」事務局長・鍋谷さんに話を聞きました。世界各地でおこなわれる「ランタン祭り」。ベトナム・