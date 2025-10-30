2025?26シーズン、２年目のSVリーグが幕を開けた。「今日は昨日よりもずっとよかったです。皆さんは結果で評価しますが、開幕したばかりで、多くのチームはアップダウンがあるでしょう。選手たちがお互いどうプレーするのか、今は組み立ての時期です」ウルフドッグス名古屋のヴァレリオ・バルドヴィンHC（ヘッドコーチ）は、そう言って一喜一憂する周りを制した。開幕戦は本拠地で広島サンダーズに負けたが、この日の第２戦は