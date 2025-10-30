櫻坂46が、「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を2026年の4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが決定した。【写真】最新シングル「Unhappy birthday構文」をリリースした櫻坂46これは、29日の20時から櫻坂46Official YouTube Channelにて生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」リリース記念スペシャル番組において、サプライズ発表されたもの。「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は、今年8月24日