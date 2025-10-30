小栗旬が主演を務め、ハン・ヒョジュがヒロインを演じるNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』より、初公開オフショット9点が一挙到着した。【写真】赤西仁、キュートなハン・ヒョジュの姿も『匿名の恋人たち』オフショット（9点）本作は、“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗旬）と、天才ショコラティエでありながら“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ（ハン・ヒョジュ）、壮亮の親友で不眠症を抱