30日の法廷 2025年7月の参議院選挙の「一票の格差」を巡る裁判で、高松高等裁判所は30日、「合憲」と判断し、選挙無効を求める請求を退けました。 2025年7月に行われた参院選の「一票の格差」が最大で3倍を超えたのは憲法違反として、弁護士グループが全国14の高等裁判所や支部に「選挙無効」を訴えたものです。2025年7月の参院選では、最大の格差が前回2022年参院選の3.03倍から3.13倍に拡大しました。 高