食楽web 麻布十番に今秋オープンした『かにじぇんぬ 麻布』は、2室のみの個室で味わう活蟹専門店。料理人が目の前で生きた蟹を調理し、最も美味しい瞬間を引き出します。今回は秋限定「松茸と毛蟹のコース」を体験しました。 個室×ライブ調理が生む至高のひととき 麻布十番の静かな路地にひっそりと佇む、活け蟹専門店『かにじぇんぬ 麻布』。 扉を開けると、柔らかな間接照明が灯る静謐な空間が広がります