雪印メグミルクは、10月25、26日の両日、阪急大阪梅田駅1階・ビッグマン前広場で、期間限定ポップアップストア「雪印メグミルクの湯in大阪」を開いた。来場者は1万人を超え、昔ながらの銭湯でびん飲料を楽しむ文化を体験した。今回、東京・市ケ谷駅での初開催に続く第2弾。自販機や宅配専用商品をセットにした「びん商品詰め合わせ4本セット」（税込1500円）や、トートバッグ、バスタオル、サウナハット、カプセルトイなど、オリジ