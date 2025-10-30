３０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１円３８銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円４３〜４５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円３８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７８円２５〜２９銭で大方の取引を終えた。