東京都は３０日、インフルエンザ注意報を出した。昨年より７週早く、直近５シーズンでも２０２３年に次いで２番目に早い。都はこまめな手洗いや消毒、マスク着用などを呼びかけている。都によると、都の定点医療機関から直近１週間（１０月２０〜２６日）に報告された患者数が、１医療機関あたり１０・３７人となり、都の注意報基準（１０人）を超えた。都内の小中高校や幼稚園などでは９月１日〜今月２６日、インフルエンザ