県内の産業や教育、美術などの発展に貢献した文化功労者の表彰式が行われました。今年の県文化功労者に選ばれたのは5人と1つの団体です。30日は県庁で表彰式が行われ、鈴木知事から賞状を受け取りました。このうち民謡の普及・指導に貢献したのが秋田市の佐藤祐幸さん84歳です。生まれ育った地元、鹿角に伝わる民謡の歌い手を中心におよそ40年にわたっての活動が評価されました。文化功労者で表彰されたのは1956年の創設から、あわ