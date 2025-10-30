ホテルやブライダル業界への就職を目指して学ぶ学生たちが、カクテルづくりの腕前を競う審査会が開かれました。主催する専門学校では、今後、学生だけでなく、社会人を対象とした審査会を開くことも検討していて、業界全体のサービス技術向上につなげたい考えです。秋田市内で行われた、毎年恒例の審査会。伊藤彩音さん「アラジンとジャスミンを乗せた魔法のじゅうたんが舞う夜空を表しています。街の灯りと交錯する夜空の暗