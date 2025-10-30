石川県かほく市では甘さたっぷりの「紋平柿（もんべいがき）」の出荷が30日始まりました。滑らかな歯ざわりと弾力、強い甘みが特徴の「紋平柿」JA石川かほく高松集出荷場では、30日およそ2500キロの紋平柿が運び込まれ、大きさや品質を見極めながら箱詰めされていきました。1玉300グラム、糖度が16度以上ある「プレミアム」も初出荷に合わせてお披露目されました。今年は夏の異常な暑さと、9月の大雨など天候不順に悩まされました