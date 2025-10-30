石川県白山市は30日夕方、山間部の住宅裏に出没したクマ1頭を自治体の判断で発砲が可能になる「緊急銃猟」で駆除したと明らかにしました。緊急銃猟が行われたのは今年9月の制度開始以降、県内で初めてです。30日午後3時10分ごろ、白山市河内町きりの里で近くに住む人から「民家の裏でクマがクルミを食べている」と市に連絡がありました。市や警察などが駆け付けたところ、体長1メートルほどのクマ1頭がクルミの木の下に留まってい