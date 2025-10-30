今年も残すところあと2か月、新年に向けた準備が着々と進んでいます。全国の郵便局では30日から2026年用の年賀はがきの販売が一斉に始まりました。販売が始まった年賀はがきは、来年の干支「午（うま）」をはじめ、能登のキリコや伝統芸能・御陣乗太鼓が描かれた石川県限定のデザインなど、6種類を揃えます。金沢中央郵便局では記念のセレモニーが開かれ、訪れた人たちがさっそくはがきを買い求めていました。購入した人「きょうは