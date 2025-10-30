◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京・芝２０００メートル）枠順確定＝１０月３０日昨年の菊花賞馬アーバンシックは２枠２番に決まった。今週から短期免許で騎乗するアレクシ・プーシャン騎手＝仏国＝は枠順を聞き、「朗報をありがとう！この枠順を味方につけて頑張りたい」と歓迎した。２番枠は、２０００年以降では１９年にアーモンドアイ、１０年にブエナビスタが勝っており、アーバンシックが６年ぶりに勝利