１１月２日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でアクアアイ（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父ドレフォン）がデビュー星を目指す。ダイナカールからエアグルーヴ、アドマイヤグルーヴとＧ１馬が続く名牝系の出身。叔父には２冠馬ドゥラメンテ、全兄に昨年の中日新聞杯を制したデシエルトを持つ良血だ。２９日の最終追い切りは栗東・坂路で５６秒１―１２秒３。調整程度だったが、四位調教師は仕上がりに自信。「時間を