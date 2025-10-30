鮮やかな逆転勝ちで、春のセンバツ出場をほぼ確実にしました。 秋の九州高校野球大会は30日に宮崎県で準決勝が行われ、県代表の長崎日大は熊本県代表の熊本工業を破り、決勝進出を決めました。 今大会は “つなぐ野球” で、ベスト4入りした長崎日大。 準決勝の相手は、春夏あわせて44回の甲子園出場を誇る古豪「熊本工業」です。 1回裏に先制を許した長崎日大は、5回裏にもノーアウト満塁から2点を追加され3点ビハイン