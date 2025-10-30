元地方競馬騎手で歴代最多の７４２４勝を挙げた的場文男さんが１０月３０日、門別競馬場で行われたトークショーに登場した。２０１８年以来の来場となった大井の帝王は、デビューから引退までを問われると「ファンの声援があって５２年間乗れました」と感謝。主戦として帝王賞などを勝ったコンサートボーイについても「道営出身の馬は強いですよね。帝王賞の時は人気馬に勝ったことがうれしかったです」と当時を振り返った。