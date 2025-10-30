新潟県五泉市の市立五泉東小学校は３０日、敷地内で早朝にクマが目撃されたため臨時休校した。五泉署によると、同日午前６時５５分頃、近くの住民が体長約１メートルのクマを目撃して１１０番した。その後約１０分間で、近くの住宅街を移動するクマの目撃通報がさらに２件続いたという。同校によると、当時校内に生徒や教員はおらず、けが人はなかった。３１日の登下校時は児童を送迎するよう保護者に依頼した。