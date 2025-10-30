BGパトゥム・ユナイテッドは30日、石井正忠氏がトップチームの新監督に就任することを発表した。石井氏に関しては今月21日、タイサッカー協会を通して、タイ代表の監督から解任されたことが発表されていた。その後、石井氏は自身のInstagramを通して、本人も予期せぬタイミングでの電撃発表だったことを明かしており、タイサッカー協会の対応に苦言を呈していた。電撃解任劇から9日後の30日、石井氏はタイで監督業を継続する