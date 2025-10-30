東京都はきょう、都内で季節性インフルエンザの流行が急増しているとして、「インフルエンザ注意報」を発表しました。都によりますと、先週26日までの1週間に報告された1医療機関あたりの季節性インフルエンザの患者数は、「10.37人」となりました。患者数は、前の週の「5.59人」からおよそ2倍に急増していて、注意報の基準となる「10人」を超えたことから、都はきょう、「インフルエンザ注意報」を発表しました。都によりますと、