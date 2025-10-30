記者会見する日本陸連の有森裕子会長＝30日午後、東京都新宿区日本陸連の有森裕子会長が30日、東京都内で記者会見し、9月の世界選手権東京大会について「全ての方に感謝する大会。トータル的には大成功だった」と総括した。来年の愛知・名古屋アジア大会に向けては「この経験を無駄にしないためにも（代表選考を兼ねる6月の）日本選手権が試される場になる。一喜一憂せずやっていく」と気を引き締めた。東京大会で初実施された