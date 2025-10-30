米国の音楽チャート「ビルボード」の日本版「ビルボードジャパン」を運営する「阪神コンテンツリンク」（大阪市）が11月から、書店での売り上げだけでなく、図書館の貸出数などを加味した本のチャートを新たに始めることが30日、分かった。新チャートの名称は「JAPANBookHot100」。インターネット書店大手を含む書店の売り上げや、図書館の運営会社から提供を受けたデータのほか、電子書籍のダウンロード数なども合算し