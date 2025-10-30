日銀は今の金融政策を維持し、政策金利を据え置くことを決めました。日銀は金融政策を決める会合で、現在0.5％程度としている政策金利を据え置くことを決め、追加の利上げを見送りました。金利の据え置きは6会合連続となります。トランプ政権の関税措置による経済や物価への影響について、引き続き点検を行っていくことになりました。植田総裁：（トランプ政権の関税措置による）個人消費への影響などが今後次第に明らかになる。こ