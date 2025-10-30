通帳の最終ページまで記帳した場合、新しい通帳を繰越発行してもらいます。繰越済みの通帳を使って取引することはできませんが、家計管理や相続・贈与の際に使う可能性があるため、数年間は保管しておくとよいでしょう。 本記事では、繰越済みの通帳を保管しておくべき理由と不要になった際の処分方法などを解説します。 “贈与税”や“相続税”の申告に「繰越済みの通帳」が求められることがある 通帳にはATM