電通とドリームインキュベータは10月27日、インド市場に特化したグロース型コンサルティングソリューション「Go-to-India Solutions」の提供を開始したと発表した。両社の強みを融合し、クライアント企業のインド市場進出や新規事業創出を、戦略立案から実行支援までワンストップで支援する。電通未来曼荼羅インド版○「Go-to-India Solutions」の概要インドは世界最大の人口と若く活気ある消費者層を背景に、成長機会が豊富な市場