【あす31日（金）全国天気】ポイント雨のハロウィーン都心でハロウィーンの夜に本降りは36年ぶり太平洋側で激しい雨風も強まる北海道も雨が降りやすいあす31日（金）は、前線を伴った低気圧が南の海上に発生し、発達しながら東海から関東沿岸に接近するでしょう。低気圧や前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側を中心に、雨脚が強まる見込みです。特に、夕方以降は、東海から関東、あるいは伊豆諸島で、